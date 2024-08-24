«Арсенал» готов заплатить существенную сумму за Нико Уильямса

Сегодня, 12:23
«Арсенал» интересуется нападающим «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает The Independent.
По данным источника, клуб готов заплатить сумму, которую попросит испанский клуб.
Сам футболист хочет играть в ла лиге и планирует продожить карьеру в «Барселоне». Каталонцы также заинтересованы в форварде и готовы заплатить за него около 62 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил за Уильямса вдвое большую сумму, чем каталонцы.
В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.