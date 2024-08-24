«Арсенал» готов заплатить существенную сумму за Нико Уильямса

«Арсенал» интересуется нападающим «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает The Independent.

По данным источника, клуб готов заплатить сумму, которую попросит испанский клуб.

Сам футболист хочет играть в ла лиге и планирует продожить карьеру в «Барселоне». Каталонцы также заинтересованы в форварде и готовы заплатить за него около 62 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил за Уильямса вдвое большую сумму, чем каталонцы.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт 22-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.