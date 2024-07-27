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Сегодня, 22:37

«Арсенал» готовит многомиллионное предложение «Барселоне» по трансферу Рафиньи

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«Арсенал» крайне заинтересован в трансфере бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи, сообщает Sport.es со ссылкой на Mirror.

По данным источника, «канониры» готовят «многомиллионное» предложение каталонскому клубу по переходу 27-летнего крайнего нападающего. Отмечается, что «Барселона» не готова продавать игрока менее, чем за 50 миллионов евро.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 бразилец провел 28 матчей в чемпионате Испании, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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