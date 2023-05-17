«Арсенал» готовит предложение по хавбеку «Вест Хэма» Райсу

«Арсенал» готовит первое предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Caught Offside.

По информации издания, «канониры» в скором времени начнут связываться с «молотобойцами» для обсуждения трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, если получат предложение в размере 140 миллионов евро от клуба, который выступает в Лиге чемпионов.

В услугах Райса также заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.