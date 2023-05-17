«Арсенал» готовит предложение в размере 92 миллионов фунтов за Райса

«Арсенал» готовит предложение «Вест Хэму» по покупке полузащитник Деклана Райса.

Как сообщает The Telegraph, оружейники предложат за 24-летнего игрока 92 миллиона фунтов (105,8 миллионов евро). Однако считается, что «молотки» могут запросить 120 миллионов фунтов, чтобы расстаться с полузащитником.

В услугах футболиста заинтересованы также «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Райс провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года.