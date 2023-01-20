«Арсенал» хочет арендовать Камавинга у «Реала»

20 января, 23:19
«Арсенал» заинтересован в приглашении полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга, сообщает Evening Standard.
При этом пока неизвестно, согласятся ли мадридцы отпустить 20-летнего футболиста.
Напомним, что испанский клуб подписал французского полузащитника в 2021 году. В нынешнем сезоне на счету хавбека 27 матчей в футболке «Реала».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования