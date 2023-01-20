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20 января, 23:19

«Арсенал» хочет арендовать Камавинга у «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» заинтересован в приглашении полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга, сообщает Evening Standard.

При этом пока неизвестно, согласятся ли мадридцы отпустить 20-летнего футболиста.

Напомним, что испанский клуб подписал французского полузащитника в 2021 году. В нынешнем сезоне на счету хавбека 27 матчей в футболке «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Камавинга в 50 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 1
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П2

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1.86

ТБ 3

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1.63

15%

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Милан
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Ф2(0)

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1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

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24%

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ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
0
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