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Сегодня, 07:23

«Арсенал» хочет подписать игрока ПСВ Симонса на замену Джаке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» может совершить летнюю сделку по приобретению полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Голландское издание Ed.nl сообщает, что главный тренер команды Микель Артета рассматривает возможность замены Гранита Джака на 20-летнего футболиста, хотя неизвестно, как на это повлияет интерес «оружейников» к Деклану Райсу.

Ранее сообщалось, что Джака согласовал условия контракта с «Байером» до 2027 года.

Соглашение Симонса с ПСВ рассчитано до лета 2027 года. Он является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне полузащитник сыграл за нидерландский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСВ
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