«Арсенал» хочет подписать игрока ПСВ Симонса на замену Джаке

«Арсенал» может совершить летнюю сделку по приобретению полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Голландское издание Ed.nl сообщает, что главный тренер команды Микель Артета рассматривает возможность замены Гранита Джака на 20-летнего футболиста, хотя неизвестно, как на это повлияет интерес «оружейников» к Деклану Райсу.

Ранее сообщалось, что Джака согласовал условия контракта с «Байером» до 2027 года.

Соглашение Симонса с ПСВ рассчитано до лета 2027 года. Он является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне полузащитник сыграл за нидерландский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.