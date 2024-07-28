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Сегодня, 13:19

«Арсенал» хочет приобрести Мерино из «Реал Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Микель Мерино может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналсит Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летним испанцем интересуется «Арсенал». Стороны уже провели первые переговоры. Главный тренер лондонцев Микель Артета высоко ценит игру полузащитника.

В минувшем сезоне Мерино провел 45 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Вместо со сборной Испании он стал победителем Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
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