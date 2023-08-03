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Сегодня, 19:10

«Арсенал» хочет расторгнуть контракт с Николя Пепе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» и представители форварда команды Николя Пепе проведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «оружейники» хотят предложить 28-летнему футболисту выплатить годовую зарплату в качестве компенсации. «Бешикташ» заинтересован в подписании игрока, но турки хотят, чтобы он приехал бесплатно.

«Арсенал» купил Пепе у «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Соглашение игрока с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Он забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Источник: Foot Mercato
Николя Пепе
ФК Арсенал (Лондон)
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