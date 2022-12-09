«Арсенал» хочет возобновить интерес к Влаховичу

«Арсенал» хочет возобновить интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

Как сообщает Calciomercato, травма Габриэля Жезуса может заставить «оружейников» возобновить интерес к 22-летнему сербу.

Также отмечается, что Влахович может согласиться уйти из итальянского клуба из-за неопределенности своего будущего после отставки всего совета директоров.

Напомним, что в начале 2022 года «Арсенал» предлагал «Фиорентине» 70 миллионов евро за форварда, но игрок в итоге перешел в «Ювентус».

В текущем сезон Влахович сыграл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.