Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:50

«Арсенал» хочет заполучить форварда «Брайтона» Фергюсона

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Арсенал» рассматривает возможность трансфера нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона в январе, сообщает talkSPORT.

По информации источника, на 20-летнего футболиста также претендуют «Фулхэм» и «Вест Хэм». Однако «Брайтон» еще не принял решение о продаже Фергюсона.

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил один гол. Он получал мало игрового времени из-за травмы лодыжки, полученной на старте сезона. Сейчас в клубе сосредоточены на его восстановлении.

После 19 матчей «Арсенал» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Читайте также
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Сегодня
Вчера
Неделя