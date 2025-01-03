«Арсенал» хочет заполучить форварда «Брайтона» Фергюсона

«Арсенал» рассматривает возможность трансфера нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона в январе, сообщает talkSPORT.

По информации источника, на 20-летнего футболиста также претендуют «Фулхэм» и «Вест Хэм». Однако «Брайтон» еще не принял решение о продаже Фергюсона.

В нынешнем сезоне нападающий провел 12 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил один гол. Он получал мало игрового времени из-за травмы лодыжки, полученной на старте сезона. Сейчас в клубе сосредоточены на его восстановлении.

После 19 матчей «Арсенал» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.