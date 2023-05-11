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Сегодня, 13:57

«Арсенал» и «Барселона» могут побороться с «Баварией» за подписание Канселу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал», «Бавария» и «Барселона» претендуют на трансфер защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, утверждает 90 min.

28-летний защитник с января выступает на правах аренды за «Баварию». В соглашении мюнхенцев с «Манчестер Сити» есть опция выкупа в размере 70 миллионов евро, но «Бавария» считает сумму завышенной. Кроме того, за игрока готовы побороться «Арсенал» и «Барселона», если он не подпишет полноценное соглашение с немецким клубом.

В текущем сезоне Канселу ровел 18 матчей за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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