«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вышли из числа претендентов на Депая

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входил в сферу интересов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Но на данный момент ни один из клубов английской премьер-лиги не ведет переговоры с игроком о возможном трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 28-летнего нидерландца с каталонцами действует до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Депая является итальянская «Рома».

В текущем сезоне нападающий в составе «Барселоны» провел три матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.