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Сегодня, 09:57

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в полузащитнике сборной Аргентины Макаллистере

Алина Савинова
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании полузащитника сборной Аргентины Алексиса Макаллистера, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже некоторое время следит за аргентинским футболистом и может сделать ему предложение в зимнее трансферное окно. Также отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет подписать Макаллистера, так как считает, что он идеально подойдет для его системы.

На данный момент полузащитник выступает за «Брайтон». В текущем сезоне он провел 14 матчей в АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. В составе сборной Аргентины Макаллистер выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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