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Сегодня, 12:22

«Арсенал» и Сака договорились о продлении контракта на 5 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» и полузащитник Букайо Сака договорились о продлении контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, между сторонами есть договоренность о новом 5-летнем контракте. Осталось дождаться лишь официального заявления от «Арсенала».

Также, по данным источника, «канониры» обсуждают новый контракт с защитником Вильямом Салиба, но переговоры пока не вышли на заключительные стадии. Сам Салиба хочет остаться в «Арсенале», а клуб готов дать ему крупный долгосрочный контракт. Сторонам еще предстоит обсудить зарплату, срок соглашения и некоторые другие детали.

21-летний Сака в текущем сезоне сыграл за «Арсенал» 33 матча во всех трунирах, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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