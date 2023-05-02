«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Кристал Пэлас» Гехи

«Арсенал» и «Тоттенхэм» планируют побороться за защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, сообщает Evening Standard.

По информации издания, руководство «канониров» планируют заменить лидера обороны Вильяма Салиба, который выбыл на долгий срок из-за проблем со спиной.

«Шпоры», в свою очередь, заинтересованы в покупке качественного защитника, поскольку Клеман Лангле вернется в «Барселону» по окончании срока аренды.

В текущем сезоне 22-летний англичанин сыграл за «Кристал Пэлас» в 36 матчах и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.