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Сегодня, 09:10

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за приобретение полузащитника «Астон Виллы» Луиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может покинуть команду, сообщает Football Insider.

По данным источника, в приобретении 25-летнего игрока заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм», причем «оружейники» следят за футболистом с лета 2022 года. Луис может уйти из «Астон Виллы», если клуб подпишет полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса.

Бразильский футболист выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 Луис провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Источник: Football Insider
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Тоттенхэм Хотспур
Дуглас Луис
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