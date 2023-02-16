0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:17

«Арсенал» интересуется 17-летним нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Роке

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» следит за нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Витором Роке, сообщает UOL.

Ранее сообщалось, что за футболистом также наблюдает «Барселона».

По информации издания, главный тренер «канониров» Микель Артета одобрил трансфер юного бразильца. Руководство лондонского клуба наблюдало за футболистом на протяжении всего молодежного чемпионата Южной Америки.

Бразильская команда планирует получить с продажи игрока не менее 40 миллионов евро.

Сумма отступных Витора Роке составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2022 году 17-летний форвард сыграл 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» планирует приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

Конте пока не может вернуться к активной работе с «Тоттенхэмом» после операции