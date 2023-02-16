«Арсенал» интересуется 17-летним нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Роке

«Арсенал» следит за нападающим «Атлетико Паранаэнсе» Витором Роке, сообщает UOL.

Ранее сообщалось, что за футболистом также наблюдает «Барселона».

По информации издания, главный тренер «канониров» Микель Артета одобрил трансфер юного бразильца. Руководство лондонского клуба наблюдало за футболистом на протяжении всего молодежного чемпионата Южной Америки.

Бразильская команда планирует получить с продажи игрока не менее 40 миллионов евро.

Сумма отступных Витора Роке составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2022 году 17-летний форвард сыграл 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.