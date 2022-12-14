«Арсенал» интересуется 20-летним полузащитником «Витории Гимарайнш»

«Арсенал» интересуется полузащитником клуба «Витория Гимарайнш» Ибраимой Бамбой, сообщает O Jogo.

По данным источника, в контракте 20-летнего игрока прописан пункт об отступных в размере 30 миллионов евро. Интерес к ивуарийскому футболисту также проявляют «Аталанта», «ПСЖ» и «Вильярреал».

В текущем сезоне Бамба провел в составе португальского клуба 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Виторией Гимарайнш» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.