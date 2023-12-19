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Сегодня, 08:46

«Арсенал» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Луисом и игроком «Фулхэма» Пальиньей

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» проявляет интерес к двум игроком из АПЛ, сообщает Football Insider.

По данным источника, лидеры чемпионата Англии сделали полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса своим приоритетным приобретением на 2024 год. «Львы» готовы продать бразильца за 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро). Также в список приобретений «Арсенал» включил полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, на которого претендует «Бавария».

В текущем сезоне Луис провел 25 матчей за «Астон Виллу», в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Пальинья в этом сезоне сыграл за «Фулхэм» 16 матче, забил 2 гола и сделал один голевой пас. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих игроков в 55 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
ФК Фулхэм
Дуглас Луис
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