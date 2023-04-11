«Арсенал» интересуется полузащитником «Баварии» Гравенберхом

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Райану Гравенберху.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонский клуб следит за ситуацией с 20-летним игроком. Пока переговоры не ведутся, но он может получить больше игрового времени в северном Лондоне, если решит переехать.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» договорился с Гравенберхом о контракте.

Полузащитник прошлым летом присоединился к «Баварии», перебравшись из «Аякса» за 16 миллионов фунтов плюс бонусы.

В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.