«Арсенал» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Тимбером

«Арсенал» внимательно следит за полузащитником «Фейеноорда» Кинтеном Тимбером, сообщает Calciomercato.

22-летний нидерландец является братом-близнецом защитника Юрриена Тимбера, который в настоящее время выступает за «оружейников».

По данным источника, «Арсенал» не единственный клуб, заинтересованный в футболисте. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» также хотели бы приобрести Тимбера.

Кинтен в текущем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.