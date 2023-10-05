«Арсенал» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Тимбером

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«Арсенал» внимательно следит за полузащитником «Фейеноорда» Кинтеном Тимбером, сообщает Calciomercato.
22-летний нидерландец является братом-близнецом защитника Юрриена Тимбера, который в настоящее время выступает за «оружейников».
По данным источника, «Арсенал» не единственный клуб, заинтересованный в футболисте. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» также хотели бы приобрести Тимбера.
Кинтен в текущем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.