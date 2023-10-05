Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:02

«Арсенал» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Тимбером

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» внимательно следит за полузащитником «Фейеноорда» Кинтеном Тимбером, сообщает Calciomercato.

22-летний нидерландец является братом-близнецом защитника Юрриена Тимбера, который в настоящее время выступает за «оружейников».

По данным источника, «Арсенал» не единственный клуб, заинтересованный в футболисте. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» также хотели бы приобрести Тимбера.

Кинтен в текущем сезоне сыграл за «Фейеноорд» 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Calciomercato
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
«Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором
Подросток умер в больнице после избиения в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш за последний год провел наибольшее количество минут среди всех футболистов топ-уровня