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Сегодня, 21:49

«Арсенал» интересуется полузащитником Кекчю из «Фейеноорда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» возобновил интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Оркуну Кекчю.

По данным Daily Express, английский клуб может приобрести 22-летнего игрока этим летом после того, как наблюдал за ним еще в 2020 году. Сам полузащитник готов сменить команду в летнее трансферное окно.

Кекчю забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 37 матчах «Фейеноорда» во всех соревнованиях в этом сезоне и является капитаном команды.

Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фейеноорд
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