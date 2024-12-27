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«Арсенал» — «Ипсвич»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в чемпионате Англии 27 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии в пятницу, 27 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 23.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Ипсвич» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Трансляции появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Лондонский клуб перед игровым туром в Boxin Day с 33 очками занимал третье место в турнирной таблице АПЛ, а команда из Ипсвича — с 12 очками располагалась на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
27 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ипсвич

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ипсвич Таун
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