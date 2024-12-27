«Арсенал» сыграет с «Ипсвичем» в матче 18-го тура чемпионата Англии в пятницу, 27 декабря. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 23.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Ипсвич» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Трансляции появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Лондонский клуб перед игровым туром в Boxin Day с 33 очками занимал третье место в турнирной таблице АПЛ, а команда из Ипсвича — с 12 очками располагалась на 19-й строчке.

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