«Арсенал» ищет людей, угрожавших беременной жене Хаверца

«Арсенал» расследует сообщения в социальных сетях, отправленные беременной жене полузащитника английского клуба Кая Хаверца, сообщает The Guardian.

В матче третьего раунда Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» Хаверц не смог забить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти, из-за чего его команда вылетела из турнира.

После этого беременная жена спортсмена, модель София Вебер, опубликовала скриншоты сообщений с угрозами в свой адрес и в адрес ее еще не родившегося первенца. Как стало известно, компания Signify, занимающаяся технологиями обработки данных, получила от «Арсенала» задание установить личности нарушителей. В результате расследования клуб сможет сообщить о нарушителях в полицию, а аккаунты будут заблокированы в Instagram. Как стало известно PA Media, Instagram удалил оскорбительный контент за нарушение своих правил.

София назвала полученные сообщения шокирующими и призвала своих 540 тысяч подписчиков иметь уважение.

Пара поженилась в июле, а в ноябре девушка сообщила о своей беременности.