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19 октября 2021, 00:00

«Арсенал» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

Евгений Петров
Корреспондент
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2.
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

На восьмой минуте «канониры» открыли счет. Отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке на 50-й минуте сравнял результат. Второй мяч у гостей на 73-й минуте забил Одсонн Эдуар. От поражения хозяев спас Александр Ляказетт. Он забил на 90+5-й минуте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 8 (1:0). Бентеке, 50 (1:1). Эдуар, 73 (1:2). Ляказетт, 90+5 (2:2).

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Бентеке, Айю (Олисе, 71), Эдуар (Томкинс, 82).

Предупреждения: Сака, 42. Макартур, 42.

Судья: Дин.

18 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
4
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
6
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
9
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
10
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
11
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
12
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 4 : 0
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 3 : 1
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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