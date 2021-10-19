«Арсенал» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

19 октября 2021, 00:00
«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.
На восьмой минуте «канониры» открыли счет. Отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке на 50-й минуте сравнял результат. Второй мяч у гостей на 73-й минуте забил Одсонн Эдуар. От поражения хозяев спас Александр Ляказетт. Он забил на 90+5-й минуте.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 8 (1:0). Бентеке, 50 (1:1). Эдуар, 73 (1:2). Ляказетт, 90+5 (2:2).
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Бентеке, Айю (Олисе, 71), Эдуар (Томкинс, 82).
Предупреждения: Сака, 42. Макартур, 42.
Судья: Дин.
18 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|4 : 0
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|3 : 1
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -