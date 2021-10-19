«Арсенал» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

На восьмой минуте «канониры» открыли счет. Отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке на 50-й минуте сравнял результат. Второй мяч у гостей на 73-й минуте забил Одсонн Эдуар. От поражения хозяев спас Александр Ляказетт. Он забил на 90+5-й минуте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 8 (1:0). Бентеке, 50 (1:1). Эдуар, 73 (1:2). Ляказетт, 90+5 (2:2).

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Обамеянг, Пепе.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Куяте, 67), Галлахер, Бентеке, Айю (Олисе, 71), Эдуар (Томкинс, 82).

Предупреждения: Сака, 42. Макартур, 42.

Судья: Дин.

18 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».