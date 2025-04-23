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23 апреля, 23:57

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» может стать чемпионом в воскресенье

Камила Абдурахманова
«Арсенал»: Якуб Кивиор в игре против Эдди Нкетиаха из «Кристал Пэлас».
Фото Reuters
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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев забили Якуб Кивер и Леандро Троссард. У гостей отличились Эберечи Эзе и Жан-Филип Матета.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 67 очками. «Кристал Пэлас» идет на двенадцатой строчке с 45 очками.

Благодаря результату этой встречи «Ливерпулю» достаточно будет сыграть вничью с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ, чтобы досрочно стать чемпионом. Игра пройдет в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18.30 (мск).

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
23 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Кристал Пэлас
3
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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