«Арсенал» купит полузащитника «Брайтона» за 31 миллион евро

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«Арсенал» согласовал трансфер полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Сумма сделки составит 31 миллион евро, утверждает The Athletic.
Сделка может быть закрыта в ближайшие часы. «Арсенал» уже договорился с Троссардом — в случае перехода он подпишет долгосрочный контракт с клубом.
28-летний футболист был отстранен от работы с основным составом «чаек». После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.
В этом сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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