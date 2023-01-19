«Арсенал» купит полузащитника «Брайтона» за 31 миллион евро

«Арсенал» согласовал трансфер полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Сумма сделки составит 31 миллион евро, утверждает The Athletic.

Сделка может быть закрыта в ближайшие часы. «Арсенал» уже договорился с Троссардом — в случае перехода он подпишет долгосрочный контракт с клубом.

28-летний футболист был отстранен от работы с основным составом «чаек». После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.

В этом сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.