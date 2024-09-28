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Сегодня, 18:59

«Арсенал» вырвал победу над «Лестером» в домашнем матче АПЛ

Футболисты «Арсенала» и «Лестера» борются за мяч.
Фото Reuters
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В субботу, 28 сентября, «Арсенал» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ — 4:2.

В составе «канониров» голы забили Мартинелли, Леандро Троссард (дубль) и Кай Хаверц. У «Лестера» дубль оформил Джеймс Джастин.

Команда Микеля Артеты набрала 14 очков и переместилась на второе место в таблице. «Лестер» занимает 16-ю строчку, имея в активе три балла.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
4:2
Лестер

В параллельной встрече «Фулхэм» добился гостевой победы над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В другом матче игрового дня «Брентфорд» поделил очки с «Вест Хэмом» — 1:1.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига. 6-й тур
28 сент, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:1
Фулхэм
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси

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