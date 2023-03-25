«Арсенал» лидирует в борьбе за подписание полузащитника «Вест Хэма» Райса

«Арсенал» лидирует в борьбе за приобретение полузащитника сборной Англии и капитана «Вест Хэма» Деклана Райса.

По данным Football Insider, «Челси» также заинтересован в подписании 24-летнего игрока, который намерен покинуть клуб этим летом, но «оружейники» в настоящее время лидируют в гонке. Сам полузащитник предпочитает перейти в команду, находящуюся в Лондоне.

Райс играет в составе «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил 2 гол и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах.