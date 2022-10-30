«Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса

«Арсенал» является фаворитом в гонке за приобретение полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в следующем сезоне, сообщает газета Express.

По данным источника, бельгиец вряд ли подпишет новое соглашение со своим нынешним клубом, а это значит, что «оружейники» могут получить его бесплатно в следующем году.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»,"Барселона" и «Реал» также заинтересован в приобретении 25-летнего игрока.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.