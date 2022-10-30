«Арсенал» лидирует в гонке за подписание Тилеманса

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«Арсенал» является фаворитом в гонке за приобретение полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в следующем сезоне, сообщает газета Express.
По данным источника, бельгиец вряд ли подпишет новое соглашение со своим нынешним клубом, а это значит, что «оружейники» могут получить его бесплатно в следующем году.
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль»,"Барселона" и «Реал» также заинтересован в приобретении 25-летнего игрока.
Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
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Основные источники исследования