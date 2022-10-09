«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

«Арсенал» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В составе «канониров» дубль на счету Букайо Сака, еще один гол забил Мартинелли.

У мерсисайдцев отличились Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино.

«Арсенал» набрал 24 очка, обошел «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.