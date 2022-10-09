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Сегодня, 20:30

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

Руслан Минаев
«Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:2.
Фото Reuters

«Арсенал» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В составе «канониров» дубль на счету Букайо Сака, еще один гол забил Мартинелли.

У мерсисайдцев отличились Дарвин Нуньес и Роберто Фирмино.

«Арсенал» набрал 24 очка, обошел «Манчестер Сити» и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» остался на 10-й строчке с 10 очками.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют в гостях с «Лидсом» 16 октября. «Ливерпуль» дома примет «Манчестер Сити» тоже 16-го числа.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:2
Ливерпуль
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
2
10
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Арсенал» обыгрывает «Ливерпуль» после первого тайма со счетом 2:1

АПЛ: «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон», «Арсенал» победил «Ливерпуль» и другие матчи 10-го тура