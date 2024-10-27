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Сегодня, 19:00

«Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в 9-м туре чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся в матче 9-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события матча «Арсенал» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

В восьми турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 17 очков. «Ливерпуль» заработал 21 очко и может вернуться на первое место в лиге, если победит в предстоящем матче. В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, а «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1). На этой неделе обе команды выиграли свои матчи в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль

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