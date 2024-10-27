«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся в матче 9-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Основные события матча «Арсенал» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В восьми турах чемпионата Англии «Арсенал» набрал 17 очков. «Ливерпуль» заработал 21 очко и может вернуться на первое место в лиге, если победит в предстоящем матче. В предыдущем туре «Арсенал» проиграл «Борнмуту» со счетом 0:2, а «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1). На этой неделе обе команды выиграли свои матчи в Лиге чемпионов.