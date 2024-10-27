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«Арсенал» — «Ливерпуль»: во сколько и где смотреть матч АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 9-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 27 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 19.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей АПЛ. Бесплатно в прямом эфире смотреть игры АПЛ можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Арсенал» — «Ливерпуль» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
27 окт, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

В 8 турах чемпионата «канониры» набрали 17 очков и делили 3-е место с «Астон Виллой» (накануне бирмингемцы сыграли вничью с «Борнмутом»). «Ливерпуль» с 21 очком шел первым, опережая «Манчестер Сити» на один балл (вчера «горожане» победили «Саутгемптон» и вырвались на два очка вперед).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль

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