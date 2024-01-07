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Сегодня, 12:30

«Арсенал» — «Ливерпуль»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Видеотрансляция матча Кубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» начнется в 19.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото AFP
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7 января «Арсенал» на своем поле в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» примет «Ливерпуль» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Ливерпуль» можно в прямом эфире и бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события противостояния Кубка Англии будут доступны в матч-центре «СЭ».

В последний раз команды играли друг с другом 23 декабря 2023 года. Тогда «Ливерпуль» дома на стадионе «Энфилд» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Действующим обладателем Кубка Англии сезона 2022 / 2023 является «Манчестер Сити».

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Микель Артета
Юрген Клопп
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