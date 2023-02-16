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«Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Арсенал» и вышел в лидеры АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:3.
Фото Reuters
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«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии — 1:3. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

На 24-й минуте встречи полузащитник гостей Кевин де Брейне открыл счет. Перед перерывом Букайо Сака благодаря реализованному пенальти сравнял счет.

Во второй половине встречи сначала Джек Грилиш вывел «горожан» вперед, а затем Эрлин Холанн замкнул прострел де Брейне и забил третий гол.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с «канонирами». У них теперь по 51. «Сити» вышел на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «Арсенала» есть еще игра в запасе.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:3
Манчестер Сити

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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