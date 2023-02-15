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Сегодня, 22:55

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брейне открыл счет в матче после ошибки Томиясу

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Кевин Де Брейне празднует гол в ворота «Арсенала».
Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне забил гол в ворота «Арсенала» на 24-й минуте матча 12-го тура чемпионата Англии.

31-летний бельгийский футболист поразил ворота лондонской команды после ошибки защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Японский игрок, находясь на своем фланге, не смог отдать точный пас вратарю Аарону Рамсдейлу. Мяч получил Де Брейне, который открыл счет в матче.

В текущем сезоне Де Брейне забил три гола при 17 результативных передачах за 29 игр в составе «горожан».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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