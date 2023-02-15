«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брейне толкнул Артету

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне толкнул главного тренера «Арсенала» Микеля Артету на 50-й минуте матча 12-го тура АПЛ.

31-летний бельгийский футболист хотел ввести мяч из-за боковой линии, где находился 40-летний испанский специалист. Артета ногой катнул мяч в сторону, что разозлило Де Брейне. В ответ хавбек оттолкнул тренера «Арсенала».

На 24-й минуте встречи счет открыл Де Брейне. Спустя 18 минут с пенальти отличился нападающий «Арсенала» Букайо Сака.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».