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15 февраля, 23:50

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Де Брейне толкнул Артету

Кевин Де Брейне и Микель Артета.
Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне толкнул главного тренера «Арсенала» Микеля Артету на 50-й минуте матча 12-го тура АПЛ.

31-летний бельгийский футболист хотел ввести мяч из-за боковой линии, где находился 40-летний испанский специалист. Артета ногой катнул мяч в сторону, что разозлило Де Брейне. В ответ хавбек оттолкнул тренера «Арсенала».

На 24-й минуте встречи счет открыл Де Брейне. Спустя 18 минут с пенальти отличился нападающий «Арсенала» Букайо Сака.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:3
Манчестер Сити
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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