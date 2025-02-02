Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:21

«Арсенал» со счетом 5:1 разгромил «Манчестер Сити» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ — 5:1.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник «канониров» Мартин Эдегор. На 55-й минуте «горожане» отыгрались благодаря голу Эрлина Холанна, но уже минуту спустя Тома Парти снова вывел лондонцев вперед.

На 62-й минуте Майлс Льюис-Скелли забил третий мяч в ворота гостей, а до разгромного счет на 76-й минуте довел Кай Хавертц. Пятый гол «Арсенала» на счету Итана Нванери. 17-летний англичанин забил на 90+3-й минуте.

«Арсенал» (50 очков) остается на втором месте в АПЛ. Команда Микеля Артеты на 6 очков отстает от «Ливерпуля», но у мерсисайдцев есть одна игра в запасе.

«Манчестер Сити» (41) занимает четвертое место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:1
Манчестер Сити

Источник: Таблица АПЛ
2
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли в ответ на слова Зеленского
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
ФИФА и УЕФА топят за Россию, переговоры «Динамо» и «Локо» и рекорд по скорости голосования. Как Александра Дюкова выбирали на пост президента РФС  
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя