Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:15

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на арене «Эмирэйтс Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Манчестера с 41 баллом располагается на четвертой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Читайте также
ФИФА и УЕФА топят за Россию, переговоры «Динамо» и «Локо» и рекорд по скорости голосования. Как Александра Дюкова выбирали на пост президента РФС  
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя