«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанн.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Манчестер Сити» идет вторым — 48 очков.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 15 февраля. Начало встречи — 22.30 мск.