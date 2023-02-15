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Сегодня, 21:43

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Мария Гусева
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«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на перенесенный матч 12-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанн.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Манчестер Сити» идет вторым — 48 очков.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 15 февраля. Начало встречи — 22.30 мск.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
15 февр, 22:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча 12-го тура АПЛ