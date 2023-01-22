«Арсенал» на 90-й минуте одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 21:24
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.
На 17-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд.
Однако вскоре «канониры» смогли сравнять счет: отличился нападающий Эдди Нкетиа (24-я минута).
Во втором тайме уже лондонцы вышли вперед после гола форварду Букайо Сака на 53-й минуте. Но на 59-й минуте защитник «МЮ» Лисандро Мартинес сравнял счет.
И все же лондонцы вырвали победу: на 90-й минуте дубль оформил Нкетиа.
«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.
«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.
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