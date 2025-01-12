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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Кубке Англии 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 1/32 финала Кубка Англии в воскресенье, 12 января. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 18.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей турниров английских клубов в России нет. Игру бесплатно и в прямом эфире можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ман. Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» является действующим победителем Кубка Англии. В финальном матче в мае 2024 года «МЮ» обыграл соседей из «Манчестер Сити» (2:1).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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