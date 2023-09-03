«Арсенал» дома в Лондоне примет «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 3 сентября. Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало — в 18.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

«Арсенал», который тренирует Микель Артета, занимает пятое место с 7 очками в турнирной таблице АПЛ после трех туров. «МЮ» нидерландского специалиста Эрика тен Хага располагается на седьмой строчке с шестью баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями матча «Арсенал» — «МЮ».

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