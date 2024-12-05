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Сегодня, 01:06

«Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом» потерпел первое поражение при Амориме

Евгений Козинов
Корреспондент
Вильям Салиба после своего забитого гола.
Фото Reuters
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«Арсенал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Юрриен Тимбер открыл счет, а на 73-й минуте Вильям Салиба удвоил преимущество «канониров».

Это первое поражение «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Рубене Амориме. Ранее команда сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1), а также обыграла «Эвертон» (4:0) и «Буде-Глимт» (3:2).

«Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» опустился на 11-ю строчку — 19 очков.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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