Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:00

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в АПЛ 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 14-м туре чемпионата Англии в среду, 4 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне — в 23.15 по московскому времени.

Официально трансляции матчей АПЛ в России не проводят. Игры чемпионата Англии бесплатно в прямом эфире появляются в социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ман. Юнайтед

В чемпионате Англии-2024/25 «Арсенал» набрал 25 очков после 13 туров и занимал второе место в турнирной таблице, 30 ноября «канониры» победили «Вест Хэм» (5:2). У «Ман Юнайтед» — 19 очков и 9-е место, предыдущим соперником макнунинцев был «Эвертон» (4:0). Победа над командой из Ливерпуля стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима в АПЛ.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Сегодня
Вчера
Неделя