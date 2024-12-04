«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 14-м туре чемпионата Англии в среду, 4 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне — в 23.15 по московскому времени.

Официально трансляции матчей АПЛ в России не проводят. Игры чемпионата Англии бесплатно в прямом эфире появляются в социальной сети «ВКонтакте».

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В чемпионате Англии-2024/25 «Арсенал» набрал 25 очков после 13 туров и занимал второе место в турнирной таблице, 30 ноября «канониры» победили «Вест Хэм» (5:2). У «Ман Юнайтед» — 19 очков и 9-е место, предыдущим соперником макнунинцев был «Эвертон» (4:0). Победа над командой из Ливерпуля стала первой для нового главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима в АПЛ.