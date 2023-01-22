Сегодня, 18:36
«Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии. Стали известны составы команд на эту втсречу.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Вегорст, Рэшфорд, Антони.
Напомним, что лондонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 47 очков после 18 матчей. В автиве «МЮ» 39 очков после 19 матчей, команда занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования