«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: защитник «красных дьяволов» Мартинес сравнял счет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес забил гол в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Он сравнял счет на 59-й минуте встречи — 2:2.

Команды играют на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.