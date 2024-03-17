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17 марта, 09:13

«Арсенал» может отказать Анри в вызове Салиба в олимпийскую сборную Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба.
Вильям Салиба.
Фото Reuters
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может не сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх-2024, сообщает Daily Mirror.

Сборную Франции на Олимпиаде будет возглавлять тренер молодежной национальной команды Тьерри Анри. Ожидается, что 22-летний защитник лондонцев получит вызов для участия в турнире.

По информации источника, «Арсенал» может запретить Салиба участвовать в Олимпиаде, поскольку турнир не признан ФИФА. В клубе считают, что защитник может пропустить старт нового сезона в АПЛ, если сыграет за сборную Франции сначала на Евро-2024, а затем и на Олимпиаде.

В текущем сезоне Салиба провел 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Тьерри Анри
Футбол
Олимпиада
Сборная Франции по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
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