Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:06

«Арсенал» может подписать полузащитника «Айнтрахта» Линдстрема

Telegram Дзен

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем планирует покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport1.de.

По информации источника, в борьбу за датского полузащитника уже вступили около четырех крупных клубов, которым была обозначена сумма в 30 миллионов евро для осуществления перехода. Известно об интересе лондонского «Арсенала», находящегося в поисках игрока на данную позицию. Также за Линдстремом наблюдает и другой клуб АПЛ — «Брентфорд», в составе которого уже находятся пять датчан.

В сезоне 2022/23 Линдстрем принял участие в 31 игре во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. В данный момент 23-летний полузащитник восстанавливается от травмы.

Он перешел в немецкий клуб из датского «Брондбю» в июле 2021 года. Контракт футболиста клубом бундеслиги заканчивается летом 2026 года.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иностранные фанаты негативно отреагировали на отсутствие россиян в видео АПЛ

«Манчестер Юнайтед» до конца сезона предложит за Кейна 80 миллионов фунтов