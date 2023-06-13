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Сегодня, 20:26

«Арсенал» может расторгнуть контракт с Николя Пепе

Мария Гусева
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«Арсенал» не рассчитывает на нападающего Николя Пепе в следующем сезоне, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «канониры» ищут покупателя на 28-летнего ивуарийца. Если не удастся, контракт с футболистом могут расторгнуть.

Пепе перешел в «Арсенал» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Сезон-2022/23 Пепе провел в аренде в «Ницце». Он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Николя Пепе
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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